‘De Mol’-winnaar Lloyd té populair op Werchter: "Het is goed dat ik al wat gedronken heb" MVO

05 juli 2018

21u19

Bron: Nieuwsblad 0 Rock Werchter Loyd, de winnaar van het laatste seizoen van 'De Mol' trok vandaag naar Rock Werchter. Hij geraakt er echter niet op tijd bij de optredens die hij wil zien, omdat iedereen met hem op de foto wil.

Naar eigen zeggen heeft hij daar niet zo veel problemen mee, al wordt hij er wel wat verlegen van. "Het valt wel mee hoor, maar het is niet gemakkelijk. Het is goed dat ik al wat gedronken heb," zo vertelt hij aan het Nieuwsblad. “We wilden The Vaccines zien, maar we geraakten er niet op tijd. Dan maar vanop afstand luisteren.”