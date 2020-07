Rock Werchter kondigt editie 2021 aan en maakt eerste 21 bands bekend TT

05 juli 2020

22u10 92 Festivals Rock Werchter gaat volgend jaar door, zo maakte de festivalorganisatie zonet bekend. Het festival zal plaatsvinden van 1 tot 4 juli 2021. Vanavond zijn de eerste namen bekend gemaakt, waaronder ook een aantal bands die normaal dit jaar hadden moeten spelen op de heilige wei van Werchter. Het gaat onder meer om twenty one pilots, Royal Blood en PIXIES.

De volledige lijst met namen die vanavond bekend werd gemaakt is: twenty one pilots, PIXIES, The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Rag’n’Bone Man, Mike Skinner and The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C. GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, girl in red, Black Pumas and The Dead South, Gorillaz, alt-J, Jamie xx, Royal Blood, Nothing But Thieves en boy pablo.

De ticketverkoop voor het festival gaan komende vrijdag om 10 uur al van start. De prijs is dezelfde als dit jaar. Alle tickethouders van dit jaar zullen deze week een mail ontvangen, zegt de organisatie.

Lees ook: BEST OF WERCHTER. Het beste optreden ooit, toen mensen stonden te huilen van puur geluk: de 20 meest memorabele concerten, deel 4



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.