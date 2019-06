Rock Werchter: deze vijf mag je vandaag niet missen Vrijdag 28 juni IDR

28 juni 2019

11u00 0 Festivals Ook dit jaar zorgt Rock Werchter voor heel wat muzikale acts om je duimen en vingers bij af te likken. Maar welke artiest moet je nu écht gaan kijken? Wij schotelen aan het begin van iedere festivaldag enkele tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Doe er uw voordeel mee!

Whispering Sons: van 13u tot 13u45 op de Main Stage

Toegegeven: zangeres Fenne Kuppens kijkt alsof ze haar publiek het liefst ter plekke zou doodbliksemen, maar laat dat u vooral niet tegenhouden. Deze winnaars van Humo’s Rock Rally 2016 vertalen het beste van de eighties - denk maar aan The Cure, Joy Division, Sister of Mercy en meer van dat ‘vrolijks’ - naar een hedendaagse sound. Als u het ons vraagt, is dit dan ook de perfecte start voor een festivaldag waarop Tool en - jawel! - The Cure de headliners vormen. Enige minpunt: zo’n eighties eyeliner smelt weg met dit weer...

Masego: van 13u tot 13u50 in The Barn

Wanneer wij vroeger op schoolreis gingen, dan gebeurde dat steevast onder het motto dat ‘we reizen om te leren’. En laat Rock Werchter af en toe ook het muzikale equivalent van zo’n reisje zijn. Wij kunnen ons namelijk niets voorstellen bij traphouse jazz, het genre waarvan de Amerikaanse artiest Masego de zelfverklaarde uitvinder is. Maar een samenvloeiing van trap, house en jazz kan onmogelijk slecht zijn bij deze temperaturen. En daarom reizen wij op een educatief verantwoorde manier minstens eventjes naar The Barn.

Janelle Monáe: van 18u30 tot 19u30 in The Barn

Voor wie Janelle Monáe niet kent: dit is de vrouw die in een van haar videoclips er niets beters op vond dan een ‘vaginabroek’ aan te trekken. We zouden hier heel wat platte/plastische mopjes kunnen maken, maar dat gaan we niet doen. Want geloof ons: Janelle verdient beter dan dat. Haar aanstekelijke muziek, uitstekende stem en sexy dansmoves maken van haar optreden sowieso een feestje!

Years & Years: van 20u30 tot 21u30 in The Barn

“Is it desire? Or is it love that I’m feeling for you?”, klinkt het in Years & Years-hit ‘Desire’. Wij kunnen de vraag niet beantwoorden in hun plaats, maar we weten wel dat de band een speciaal plekje in ons muzikaal hartje heeft. En hoewel zanger Olly Alexander al eens een noot durft te missen - eerlijk is eerlijk - kan dat de pret niet drukken. Wij smeren alvast onze dansbeentjes in en halen onze beste moves boven. Bij deze: u bent gewaarschuwd dat we gaan dansen hé.

The Cure: van 21u30 tot 23u45 op de Main Stage

Coupe ellentrik en eyeliner die er al sinds de eighties lijkt te zitten. Voila, bondiger kunnen we de look van ‘The Cure’-zanger niet beschrijven. Al doet het er in dezen weinig toe hoe de man eruit ziet, want wij willen dit vooral beluisteren. Van een band die ons pareltjes gaf als ‘Pictures Of You’, ‘Lovesong’, ‘Inbetween Days, ‘Just Like Heaven’, ‘A Forest’, ‘Lullaby’ en het magistrale ‘Boys Don’t Cry’ hebben wij nu eenmaal hoge verwachtingen. Don’t let us down, guys!

Tot morgen!