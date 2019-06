Rock Werchter: deze vijf mag je vandaag niet missen Donderdag 27 juni IDR

27 juni 2019

11u00 2 Werchter Ook dit jaar zorgt Rock Werchter voor heel wat muzikale acts om je duimen en vingers bij af te likken. Maar welke artiest moet je nu écht gaan kijken? Wij schotelen aan het begin van iedere festivaldag enkele tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Doe er uw voordeel mee!

Zwangere Guy: van 13u tot 13u50 in The Barn

Toegegeven: heel veel zin hebben wij niet om in The Barn te verzamelen als de temperatuur buiten vlotjes meer dan 25 graden haalt. Maar ‘t is niet alleen dat: we weten ook dat Gorik van Oudheusden - zoals Zwangere Guy echt heet - daar nog een paar graden bijdoet met z’n chaud deuntjes. ‘Gorik pt. 1', een bikkelhard nummer over de moeilijke relatie met z’n moeder, is alvast een van onze favoriete nummers. Als de rest van de set ook maar half zo goed is, dan hoor je ons in de verste verte niet klagen.

Miss Angel: van 18u05 tot 18u30 op The Slope

Eerlijk is eerlijk: we kennen de muziek van de Antwerpse Angela P. Agyei niet. Maar we zijn wel benieuwd naar de rhymes en beats van rapster Miss Angel. Zij slaagde er het afgelopen jaar - dankzij de hulp van Zwangere Guy - in om zelf naam te maken. Zo zal Miss Angel niet alleen op het festivalterrein van Rock Werchter te bewonderen zijn, later deze zomer kan je haar ook aan het werk zien op Pukkelpop. De nieuwe Coely? Wie weet!

Richard Ashcroft: van 18u05 tot 19u05 in The Barn

Na al dat hiphopgeweld kunnen wij wel een emo-momentje gebruiken. En gelukkig dachten de jongens en meisjes van de programmatie ook aan ons gevoelig zieltje, want na Miss Angel schotelen ze ons Richard Ashcroft voor, de vroegere frontman van ‘The Verve’. Jawel, die van ‘Bitter sweet symphony’ en ‘The drugs don’t work’ en zo. Maar ook de solo-carrière die Ashcroft daarna uitbouwt, moet niet onderdoen voor de successen die hij met z’n band had. Hup, ge moest al weg zijn!

Paul Kalkbrenner: van 21u05 tot 22u35 in Klub C

Liever een danske placeren? Ook dan zit je vandaag goed op Rock Werchter, want vanaf 21u05 brengen ze de Duitse techno-dj Paul Kalkbrenner in stelling. De man achter de monsterhit ‘Sky and Sand’ heeft gezworen dat hij z’n publiek wil laten grooven en shaken. En nu de temperaturen ein-de-lijk gezakt zijn, kunnen we daar weinig op tegen hebben. Of zoals Paul zou zeggen: Tanzen, tanzen!

P!nk: van 22u40 tot 00u30 op de Main Stage

Je kan veel zeggen over P!nk, maar één ding is zeker: de vrouw die de wereld ooit veroverde met een knalroze coupe is vanavond de onbetwiste headliner op Rock Werchter. Haar vorige passage op het festivalterrein dateert van 2010 en werd toen erg gesmaakt. Hopelijk slaagt de Amerikaanse erin om dat kunstje nog eens over te doen. En anders zijn wij straks vroeg op de camping!

Tot morgen!