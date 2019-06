Rock Werchter: deze vijf mag je vandaag niet missen Zaterdag 29 juni IDR

Ook dit jaar zorgt Rock Werchter voor heel wat muzikale acts om je duimen en vingers bij af te likken. Maar welke artiest moet je nu écht gaan kijken? Wij schotelen aan het begin van iedere festivaldag enkele tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Doe er uw voordeel mee!

Ibe: van 13u45 tot 14u15 in Klub C

Jep, deze jongeman is wel degelijk dezelfde Ibe die onlangs ‘The Voice van Vlaanderen’ won. Dat hij amper enkele maanden na die triomf een plek wist te veroveren op Rock Werchter, mag dan ook fenomenaal genoemd worden. Al zijn wij vooral benieuwd hoe Ibe de klus gaat klaren om Klub C een half uur lang te boeien. We vinden ‘Table of fools’ best een mooi nummer, maar geen dertig minuten aan een stuk...

Donny Benét: van 16u55 tot 17u30 op The Slope

Wij denken dat deze corpulente Australiër wel eens dé verrassing zou kunnen worden van deze editie.Critici omschrijven hem als ‘Prince on a serious budget cut’, maar wij horen vooral aanstekelijke nummers. Voor Rock Werchter brengt de man bovendien zijn volledige showband mee. Om maar te zeggen: Donny méént het. En zoveel dedication kunnen wij alleen maar toejuichen.

Angèle: van 19u50 tot 20u50 in The Barn

Vorig jaar wist de Brusselse nachtegaal Angèle ons al te betoveren tijdens haar optreden op Rock Werchter. Ondertussen zijn we een jaar verder, scoorde Angèle de ene hit na de andere en heeft ze heel wat meer podiumervaring. Ga dat zien, voor de wereld haar ontdekt en we haar onherroepelijk kwijt zijn!

Clean Bandit: van 20u50 tot 21u50 in Klub C

Weetje: in een ver verleden studeerden wij aan het conservatorium en was violiste Vanessa Mae zowat onze grote heldin. De reden? Zij maakte klassieke muziek cool en dansbaar. Zoveel jaar later is Mae naar de achtergrond verdwenen, maar bewijst Clean Bandit gelukkig dat ook anderen in die missie kunnen slagen. ‘Rather Be’, ‘Rockaby’, ‘Symphony’, ‘Solo’: het zijn maar enkele van de hits die de Britse groep de voorbije jaren wist te scoren. Ziet ge nu wel dat we gelijk hebben?

Florence + the Machine: van 21u25 tot 22u55 op de Main Stage

Een rosse voenk met een dijk van een stem? Jep, dat is Florence Welch, de zangeres van Florence + the Machine. En als we het hebben over ‘the machine’, dan mag het wel duidelijk zijn dat het om een hitmachine gaat hé, mannekes en vrouwkes!

Tot morgen!