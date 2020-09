Red Hot Chili Peppers staan op Werchter 2021 MVO

11 september 2020

08u22 1 Festivals Red Hot Chili Peppers komen naar Rock Werchter 2021. Het viertal uit Californië staat op zondag 4 juli in het Festivalpark.

Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith en John Frusciante -terug van even weg- werken momenteel aan de opvolger van ‘The Getaway’ (2016). Bijna 30 jaar geleden waren ze voor het eerst in Werchter.

Rock Werchter is er volgend van donderdag 1 juli tot zondag 4 juli. Een aantal artiesten van 2020 neemt men mee naar 2021. Eerder al aangekondigd voor Rock Werchter: Pearl Jam, Gorillaz, Twenty One Pilots, Pixies, alt-J, Jamie xx, Royal Blood, The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Rag’n’Bone Man, Nothing But Thieves, The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C., GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, Black Pumas, girl in red, The Dead South en Boy Pablo.

De line-up wordt binnenkort verder aangevuld. De ticketverkoop voor Rock Werchter 2021 is reeds gestart via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.