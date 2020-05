Red Hot Chili Peppers in 2021 alsnog op Pinkpop Redactie

20 mei 2020

12u50

Festivals Pinkpop heeft zijn eerste headliner voor de editie van 2021 bekendgemaakt. De Red Hot Chili Peppers zijn volgend jaar alsnog van de partij, zo kondigde de festivalorganisatie vandaag aan.

De Peppers sluiten, net zoals dit jaar de bedoeling was, de vrijdagprogrammering af. Het festival gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Tickets voor de geannuleerde editie van Pinkpop blijven geldig voor volgend jaar.



De rest van de line-up van Pinkpop wordt later bekend. Dit jaar zouden ook onder anderen Twenty One Pilots, Anderson Paak, Post Malone, Marshmello en Guns N' Roses naar Landgraaf komen. Of die bands volgend jaar kunnen terugkeren, is nog niet duidelijk.