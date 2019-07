Record voor Gent Jazz: 39.000 bezoekers ondanks afwezige Sting TK

09 juli 2019

21u57

Festivals Gent Jazz heeft dit jaar 39.000 bezoekers naar de Bijlokesite gelokt. Dat is een record. Ondanks het afzeggen van headliner Sting zorgden de optredens van onder meer Novastar en Stef Kamil Carlens "alsnog voor een positieve sfeer en ontspannen festivaldag", zegt de organisatie.

Het vorige record dateert van 2012. Toen bezochten 38.000 mensen de Bijlokesite. Dit jaar deed het festival beter dankzij namen als Yann Tiersen, Diana Krall, Gregory Porter, Jamie Cullum, John Zorn en Joan Baez. Jamie Cullum deed Gent Jazz al eens aan in het begin van zijn internationale doorbraak. Organisator Bertrand Flamang is dan ook blij met de comeback van de artiest en spreekt van een fenomenale set. "De emotionele band die hij heeft met dit festival is onmiskenbaar."

De Amerikaanse Judi Jackson maakte ook indruk. "Jackson heeft echt alles om één van de grote jazzmadammen te worden en hier ooit bovenaan de affiche te staan", zegt Flammang.

Een nieuwe festivaltent gaf dit jaar onderdak aan de massa, terwijl de Garden Stage, het tweede podium van Gent Jazz Festival, voor het eerst in openlucht werd opgesteld. Het festival werkte ook met herbruikbare bekers, waardoor er op Bijlokesite minder afval lag dan bij voorgaande edities. De hete temperaturen bij het eerste festivalweekend leidden niet tot problemen. Het festival biedt gratis kraanwater aan.

Vanavond sluit de Amerikaanse jazzmusicus John Zorn het Gent Jazz Festival af.