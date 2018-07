Rae Sremmurd: Sudderen in 'n jacuzzi van zweet en seks EDA

05 juli 2018

16u15 0 Festivals Op de Mainstage was het omstreeks 14u15 nog opwarmen voor de bands, maar niet voor het publiek. Wie wilde solliciteren voor een zonnesteek, kon bij hip-hoppers Rae Sremmurd terecht, door Sir Paul McCartney uitgebreid geroemd voor hun wereldhit ‘Black Beatles’.

Het begin van hun set was dan wel een rommeltje van ‘plug-in geluiden’ en sound checks maar vanaf het moment ze hun hit ‘No Type’ dropten, werden bij een deel van de kijklustigen al meteen de eerste gangstermoves bovengehaald. Zij het, nog wat houterig.

De Amerikaanse hiphop-broers Swae Lee (23) en Slim Jimmy (24) rapten over bad bitches en pronkten met hun gouden sierraden en getatoeëerde bovenlijven. Voor hen die willens nillens de show uitzaten, wachtend op de ‘betere acts’, was het niet overtuigend genoeg. Al scoorden de broers wel sympathie door over het WK voetbal te beginnen: “Belgium what the f*ck is up? Shout out to Belgium, still in the World Cup, come on!”