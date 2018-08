Willy Sommers repeteert voor Pukkelpop: "Kippenvel!" TDS

06 augustus 2018

00u00 0 Pukkelpop Verrassing op de affiche van Pukkelpop: Willy Sommers staat er op de planken, met Mauro Pawlowski en Daan. Gisteren repeteerden ze voor de eerste keer hun set. "Kippenvel toen we 'Als een leeuw in een kooi' speelden."

'Laat de zon in je hart', 'Als een leeuw in een kooi' en 'Zeven anjers, zeven rozen'. Deze zomer kan je de hits van Willy Sommers luidkeels meezingen op Pukkelpop. Met Mauro Pawlowski - vooral bekend van zijn tijd bij dEUS - zakt hij naar Kiewit met brassband De Kempenzonen. Gisteren oefende Willy voor het eerst zijn set. "Het was geweldig, die repetitie", zegt hij enthousiast. "Het was de eerste keer dat we samenkwamen, en het klonk fantastisch. Die blazers, dat is magisch. Het geeft toch een heel ander gevoel."

Geweldig sympathiek

