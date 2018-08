Willy Sommers kroont zich tot The King of Pukkelpop: “Mijn beste optreden ooit!”

18 augustus 2018

14u08

Bron: Eigen berichtgeving 38 Pukkelpop Een halve eeuw carrière, maar zijn vuurdoop op Pukkelpop heeft Willy Sommers compleet van zijn sokken geblazen. ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ en ‘Laat De Zon In Je Hart’: “Nooit eerder werden ze zo luidkeels meegebruld. Dit was mijn beste optreden ooit!”

’T is gebeurd. De polonaise is na 33 jaar gelanceerd op Pukkelpop en alle credits zijn voor Willy Sommers. Samen met ‘Mauro Pawlowski & De Kempenzonen’, het gelegenheidsgezelschap van Mauro en Daan Stuyven - vergezeld van o.a. Sennek en Rik Verheye, mocht hij de laatste dag van het festival openen. En hoe. Willy moest nog maar opkomen en de hele Marquee ging wild. Bordjes met ’We want your Willy’ en ‘Willy, trouw met mij’ gingen massaal de lucht in.

Ik ben de gelukkigste man ter wereld nu Willy Sommers

‘Als Een Leeuw In Een Kooi’, ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ en ‘Laat De Zon In Je Hart’ werden nog nooit zo luidkeels meegebruld. “Man, man, man, wàt een optreden was me dat. Ik moet er nog wat van bekomen”, reageerde de Pukkelpop-koning achteraf. “Ik ben de gelukkigste man ter wereld nu. Ik dacht echt dat ik in mijn leven al alles meegemaakt had, maar dit optreden overtreft alles - een hoogtepunt in mijn carrière.”

Zelfs Daan en Mauro waren van hun sokken geblazen. “Toen Willy mee kwam repeteren, wisten we gewoon dat het in orde zou komen. Willy heeft dat écht goed gedaan. Hij is echt een rasartiest met bakken ervaring. Het was ongelofelijk!” Dit smaakt naar meer, zowel bij de artiesten als het publiek. Volgend jaar op de Main Stage? “Deal!”, lacht Willy.