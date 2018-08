Willy Sommers kijkt terug op zijn passage op Pukkelpop: "Dit is het hoogste dat ik in mijn carrière heb meegemaakt" DBJ

18 augustus 2018

20u27 0

Willy Sommers zorgde voor een van dé momenten van deze editie van Pukkelpop. "Net voor ik op het podium moest komen, vroeg ik me af of ik nog weg kon", zegt de zanger terugkijkend op zijn avontuur in de Marquee.