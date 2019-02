Vlak tegenover het festivalterrein of liever in een mobilhome? Nieuwe kampeermogelijkheden voor Pukkelpop SD

22 februari 2019

15u32

Bron: Pukkelpop 0 Pukkelpop Het Kiewitse festival Pukkelpop krijgt steeds meer vorm. Niet alleen worden er bijna dagelijks nieuwe namen gelost, ook het festivalterrein zelf kreeg een update. De luxecamping, Camping Comfy, bevindt zich vanaf dit jaar op amper 300 meter van het festivalterrein, en wie graag met de mobilhome, caravan of vouwwagen naar het festival komt, kan terecht op Camping Relax On Wheels.

Maandag start de ticketverkoop van Pukkelpop en in afwachting daarvan heeft de organisatie nog enkele vernieuwingen aangekondigd. Zo krijgt de luxecamping Camping Relax+ een nieuwe naam, Camping Comfy, en een nieuwe ligging: op amper 300 meter van het festivalterrein. Pukkelpop-persverantwoordelijke Frederik Luyten is blij met de verandering: “De afstand van de luxe-camping tot aan het festivalterrein is altijd de achilleshiel geweest, maar dit jaar hebben we de perfecte locatie gevonden: rustig, comfortabel én op enkele minuutjes van het festivalterrein.”

Ook wie niet zo graag in een tent kampeert, wordt op zijn wenken bediend. Pukkelpop opent namelijk het kampeerterrein Camping Relax On Wheels, een kampeerterrein voor mobilhomes, caravans en vouwwagens, op hetzelfde terrein als Camping Relax. “Het is een logische uitbreiding van ons campingaanbod”, vertelt Luyten. “De vraag werd steeds groter en we hebben er nu de plaats voor. Er zijn standplaatsen met en zonder elektriciteit en kampeerders kunnen verder gewoon gratis gebruik maken van alle faciliteiten op Camping Relax. We richten ons enkel op mobilhomes, caravans en vouwwagens; uitgebouwde wagens en busjes zijn niet toegelaten.”

Festivalgangers kunnen dus terecht op vier plaatsen:

• Camping Relax: op wandelafstand van het festivalterrein en vlot bereikbaar met gratis shuttles. Dit terrein is gratis.

• Camping Relax On Wheels: een apart stukje op Camping Relax waar enkel mobilhomes, caravans en vouwwagens kunnen staan. Een standplaats met stroom kost € 150, een standplaats zonder stroom € 100.

• Camping Chill: aan de overkant van het festivalterrein. Overnachten op dit terrein kost € 25.

• Camping Comfy: op 300 meter van het festivalterrein. Er zijn verschillende opties met verschillende prijzen.