Twee nieuwe namen voor Pukkelpop: Prophets of Rage en het jarige The National vervoegen de affiche SD

15 februari 2019

16u38 0 Pukkelpop Pukkelpop heeft opnieuw twee nieuwe namen toegevoegd aan haar affiche. Naast Tame Impala, Twenty One Pilots, Royal Blood en Billie Eilish zullen nu ook The National en Prophets of Rage in augustus afzakken naar Kiewit. The National zal zelfs op twee verschillende dagen optreden om haar twintigjarige bestaan te vieren.

Beetje bij beetje lossen Chokri Mahassine en de zijnen de namen van de groepen en artiesten die deze zomer op Pukkelpop zullen spelen. Eerder raakte al bekend dat Tame Impala, Twenty One Pilots, Royal Blood en Billie Eilish in Kiewit zullen optreden, maar nu mogen fans van The National en Prophets of Rage zich ook verheugen.

Punkgroep Prophets of Rage, die op zondag 18 augustus langskomt, bestaat uit leden van Rage Against The Machine, Public Enemy en Cypress Hill. Volgens organisator Chokri Mahassine wordt het indrukwekkend: “Dit wordt een geweldige trip down memory lane voor de Pukkelpoppers van het eerste uur en een indrukwekkende kennismaking voor de nieuwe fans. Ik herinner mij het concert van Rage Against The Machine in 1993 nog als de dag van gisteren. Hun debuutalbum met o.a. ‘Killing In The Name’ en ‘Bullet In The Head’ was nog maar een half jaar uit en het was de eerste keer dat er zoveel volk voor onze Main Stage stond. Tot ver achter de bomenrij was het een grote mensenzee … kippenvel!”

The National heeft dan weer iets te vieren. In 2019 bestaat de groep twintig jaar, en dat vieren ze met twee concerten. Ze sluiten zowel op vrijdag 16 augustus als op zondag 18 augustus de Marquee af, en fans mogen twee verschillende sets verwachten. “We kennen hen al zo lang ondertussen; ze stonden voor de eerste keer op Pukkelpop in 2005, dit wordt hun vijfde én zesde keer”, vertelt Mahassine. “Matt Berninger heeft ons verzekerd dat ze er iets heel speciaals van gaan maken. Geef toe, er is toch niemand die zo schoon over de miserie in de liefde kan zingen terwijl hij tegelijkertijd elegant van een glas rode wijn drinkt? Pure wereldklasse.”

Praktisch

De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13.00u via www.pukkelpop.be en www.proximusgoformusic.be.

Een dagticket kost €100. In deze prijs zit het openbaar vervoer (NMBS en De Lijn), €5,5 servicekosten, €1,5 mobiliteitsbijdrage en 2 dagen kamperen op Camping Relax (exclusief €10 afvalwaarborg).

Een combiticket kost €205. In deze prijs zit het openbaar vervoer (NMBS & De Lijn), €5,5 servicekosten, €1,5 mobiliteitsbijdrage en 4 dagen kamperen op Camping Relax (exclusief €10 afvalwaarborg).

Een ticket voor Camping Chill kost €25. Alle informatie over kamperen tijdens Pukkelpop en de beschikbare campingformules volgen op vrijdag 22 februari 2019.