Travis Scott cancelt Pukkelpop, Charlotte De Witte mag tweemaal 'raven' EDA

15 augustus 2018

17u39

Bron: Pukkelpop, Instagram 0 Pukkelpop Brute pech voor de fans van Travis Scott. Wegens last minute verplichtingen met de MTV Music Awards moet de Amerikaanse rapper zijn optreden op vrijdag 17 augustus op Pukkelpop afzeggen en wordt hij vervangen door Charlotte De Witte.

Travis Scott, ook wel bekend als mister Kylie Jenner, vind het bijzonder sneu voor zijn Belgische fans en hoopt dat hij snel weer in ons land kan optreden. “I love my fans in Belgium and look forward to performing for them in the very near future!”, klonk het in een boodschap aan de organisatie.

De Amerikaanse rapper en songwriter wordt vervangen door de Vlaamse Charlotte De Witte, die de laatste maanden aan een muzikale krachttoer bezig is. Zo beleefde ze haar debuut in de legendarische Essential Mix van BBC Radio1, een passage bij Boiler Room en de cover van DJ Mag. Ook aan hysterische festivaltaferelen en uitverkochte clubs geen gebrek: afsluiter van Main Stage Sonar, hoofdpodium en een eigen KNTXT stage op Tomorrowland, Awakenings, Rock Werchter, Amnesia Ibiza en nu dus twee keer op Pukkelpop.

Ok so here’s some insane news.. Due to a cancellation i’ll be closing the MAIN STAGE at @Pukkelpop this Friday 😳🤯 Een foto die is geplaatst door null (@charlottedewittemusic) op 15 aug 2018 om 17:11 CEST

Op donderdag treedt De Witte aan in de Boiler Room en de dag erna, met een aangepaste set, op de Main Stage van Pukkelpop. Een toevallige mijlpaal in haar carrière, dus.