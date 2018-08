Tenten mee naar huis, maar camping blijft als vuilnisbelt achter na Pukkelpop PUKKELPOPPERS IETSJE BEWUSTER NA CAMPAGNE TEGEN AFVAL OP CAMPING Marco Mariotti

20 augustus 2018

00u00 0 Pukkelpop Er is nog veel werk aan de winkel, maar héél wat Pukkelpoppers hebben hun tent wél mee naar huis genomen dit jaar. Voorgaande jaren bleef de 'twee-minuten-tent' veelal staan, met nòg meer afval als gevolg. "De verleiding blijft groot om ze achter te laten, omdat je gewoon doodmoe bent, maar ze gaat mee naar huis", vertelt Jarne Faes uit Mol.

'Alpaca my tent back home' luidde de slogan om de duizenden kampeerders bewust te maken van hun sluikstortgedrag. Vooral de populaire 'opgooitenten' bleken doorheen de jaren een wegwerpproduct geworden, maar een lichte mentaliteitswijziging was merkbaar. Honderden kampeerders trokken gepakt en gezakt richting het station van Kiewit of de auto van mama en papa en de tent zat in bijna alle gevallen mee ingepakt. "Ik vind dat niet meer dan logisch", zegt de 22-jarige Jasper Vanhees uit Diepenbeek. "Ik doe niet mee aan dat wegwerpverhaal."

Hetzelfde geldt voor Raphael uit Waver. "Ik kom hier al twintig jaar en sinds tien jaar heb ik dezelfde tent. Een tweede tent had ik bij als 'kleedruimte', maar ook die gaat netjes mee."

Overal sangria

Ine Roeder (17) en goede vriend Gert-Jan uit Zele geven dan weer eerlijk toe één tent te hebben gedumpt. "Maar je moest dat zien. Er lag sangria in elk hoek en de Aïki Noodles hing in mijn haar toen ik wakker werd. Het vuilnis heb ik er mooi in gestapeld zodat alles bijeen lag", zegt Ine. Charlotte, Jarne, Joren en Dillen uit Mol zijn dan weer voorbeeldig. "We kunnen dat niet achterlaten. Eerlijk, de verleiding is wel groot. Je bent doodmoe en hebt amper geslapen. Het inpakken en meeslepen is er soms te veel aan, maar toch zijn we moedig geweest."

Ondanks de juiste mindset bij héél wat jongeren, bleef de campingweide toch achter als een vuilnisbelt. "Het lijkt bijna op een filmscene uit Wall-E. Overal ligt er vuilnis", zegt Maxine Vanhove uit Keerbergen. "Wij hebben wél vuilniszakken gevuld en afgegeven, waar je dan tien euro voor krijgt teruggestort."

Proper festivalterrein

Het festivalterrein zélf lag er dan weer nooit zo proper bij. "De oproep om massaal bekers en plastic flesjes te sorteren, heeft enorm veel bijval gekregen", vertelt organisator Chokri. "Meer dan 90 procent van het PET-afval was perfect gesorteerd."

De 33e editie van Pukkelpop was dan misschien niet uitverkocht, maar bleek op veel vlakken vlekkeloos. Zware incidenten bleven uit en op een kleine duizend wespensteken na, bleek de sfeer perfect.

"Het klassiek intermezzo van Marquee Ouverture en de fenomenale doortocht van Mauro & De Kempenzonen was toch één van de verrassingen", zegt Chokri. "We proberen onszelf steeds opnieuw uit te vinden. Zo schuift het festival volgend jaar een dag op: vier dagen van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus."

Nog enkele straffe cijfers op een rij. Het festival lokte in vier dagen 216.000 bezoekers waarvan 66.000 op de uitverkochte zaterdag. 15.000 aanwezigen maakten een ritje in het reuzenrad en de kolfstand van Hogeschool UCLL noteerde 180 kolfbeurten, goed voor maar liefst 27 liter moedermelk. Aan de merchandise werden 214 T-shirts van Willy Sommers verkocht.