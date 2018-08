Tafeltje Dekje: festivalfood met sterallures op Pukkelpop JOBG

17 augustus 2018

Bron: Kameraki 0 Pukkelpop Tafeltje dek je. Letterlijk en zomaar uit het niets op de wei. Wie tegenover de mainstage gaat eten, heeft kans dat er plots twee butlers strak in het pak komen opduiken om u het diner van je leven te bezorgen.

“Onze frieten worden plots uit dat kartonnen bakje gehaald en op een bord gedropt. We krijgen wijn ingeschonken, een bloemetje en kaarsje erbij. Wàt een verrassing”, zeggen Stephanie Pieters en Gulhan Ozyurek uit Tessenderlo en Genk. “Eerst dachten we dat het een grap was.” Dat denken de meeste ‘slachtoffers’ van het Nederlandse straattheater ‘Man in Pakproducties’. “Je kan hier zo lekker eten, maar dat smaakt zo vies in een kartonnen bakje. Daarom bieden wij een extra service aan, die nog leuk is als entertainment ook”, klinkt het. De mannen demonstreerden hun act eerder deze zomer al op Pinkpop, nu voor het eerst dus bij ons.