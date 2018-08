Roisin Murphy, de groovy, lichtjes geflipte tante van Pukkelpop IDR

18 augustus 2018

20u49

Pukkelpop Er zijn zo van die artiesten waarvan je op voorhand weet dat ze je een bevreemdende, lichtjes psychedelische trip zullen bezorgen. De Ierse zangeres Roisin Murphy (45) is er zo eentje.

De vroegere zangeres van Moloko opent met 'Innoncence', 'Plaything' en 'Demon Lover' en weet daarmee haar publiek mee te nemen op haar trip. Dat Roisin ook nog eens een gepaste outfit voorzag, maakt het feestje helemaal compleet. Ze weet hoe ze een feestje moet bouwen en dat blijkt uit haar afsluitende nummers. Bij Moloko-klassiekers 'Forever More' en 'Sing it back' gaat het dak eraf, net als bij ultiem slotnummer 'Flash of light'. Kunnen we Roisin dan nu aub adopteren als onze groovy, lichtjes getikte tante?