Pukkelpoppers ‘blijven drijven’ op de tonen van Bazart JOBG

18 augustus 2018

21u22

Pukkelpop Een paar seconden. Meer hadden de mannen van Bazart niet nodig om de Pukkelpoppers uit hun hand te laten eten. 'Nacht' volgde al snel, en de nummers nadien bleven 'drijven' op datzelfde meezingbare ritme.

“Pukkelpop, wij zijn zo blij om hier te zijn. Megalang hebben we naar dit optreden uitgekeken”, sprak frontman Mathieu Terryn zijn volgers toe. “We hebben een jaar in onze studio opgesloten gezeten. Nu zijn we terug en op 21 september komt onze tweede plaat uit. Hier is alvast een voorsmaakje.”

En of ‘Onder Ons’ bijvoorbeeld gesmaakt werd. De hele weide tot achteraan werd zot. Iedereen deed mee, ook al is dat lied nog onbekend. Hun nieuwste ‘Omarm Me’ daarentegen kent iedereen al, en ook dat werd luidkeels meegebruld. Mathieu genoot. En goede vriend van de boys, Kevin Janssens, zag ook dat het goed was. Op ‘Goud’, de afsluiter, ging het dak eraf. De confetti spoot in het rond. Hun uitleg daarvoor? “We dachten: ‘we spuiten wat wc-rollen in de lucht, da’s fucking tof!’”