Pukkelpop lost vijftien nieuwe namen: Eels speelt al voor de zesde keer in Kiewit SD

18 februari 2019

17u33 0 Pukkelpop Zoals beloofd heeft Pukkelpop maandag vijftien nieuwe namen gelost. Onder andere Eels, White Lies en Good Charlotte zullen in het weekend van 16 tot 18 augustus naar Kiewit afzakken.

Organisator Chokri Mahassine voegt vijftien nieuwe namen toe aan de affiche van Pukkelpop. Op vrijdag 16 augustus bevestigden Pennywise, die al voor de vijfde keer op de Kiewitse podia staan, IDLES, White Lies en Frank Carter & The Rattlesnakes. Voor zaterdag 17 augustus werden de meeste namen aangekondigd: Tame Impala, Royal Blood, Eels (die voor de zesde keer op Pukkelpop spelen, nvdr.), The Chats, The Story So Far, Brass Against, Code Orange, Frank Turner & The Sleeping Souls, PUP, Skegss en het Belgische Equal Idiots. De dag erna mogen Good Charlotte en PVRIS het beste van zichzelf geven.

Twenty One Pilots, Billie Eilish, Prophets Of Rage en The National hadden hun komst reeds bevestigd.

Morgen, dinsdag 19 februari worden er om 16 uur weer tal van artiesten gelost. De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13 uur.