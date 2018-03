Pukkelpop lost nieuwe namen: Arcade Fire en N.E.R.D SD

20 maart 2018

11u24

Bron: Eigen berichtgeving 2 Pukkelpop De Pukkelpoporganisatie voegt nieuwe namen toe aan haar line-up. Na The War on Drugs, Dua Lipa en Kendrick Lamar zakken ook Arcade Fire en N.E.R.D af naar de festivalweide van Kiewit.

Het eigenzinnig parcours van Arcade Fire matcht volgens de organisatie perfect met Pukkelpop: energiek, artistiek en altijd anders. De Canadese discorockers kennen hun weg inmiddels in Kiewit. In 2005 werden ze na hun passage in een overvolle Marquee nog voorzichtig een ‘veelbelovend hip bandje’ genoemd. In 2007 speelden ze op de Main Stage, anno 2018 staan ze er donderdag 16 augustus opnieuw, als headliner.

Ook N.E.R.D, de Amerikaanse funkrockhiphopband met stijlicoon Pharrel Williams, Chad Hugo en Shay Haley, komen naar Pukkelpop. Onder andere hun ‘She Wants To Move’ en ‘Lapdance’ zitten stevig in het muzikaal geheugen. Uit een recenter verleden is er het vijfde album ‘No_One Ever Really Dies’ met collabs met onder andere Rihanna en Kendrick Lamar. Kendrick en N.E.R.D samen op Pukkelpop? N.E.R.D speelt op vrijdag 17 augustus, Kendrick Lamar een dag later.

Bevestigd

Donderdag 16 augustus: The War on Drugs, Dua Lipa, Arcade Fire

Vrijdag 17 augustus: N.E.R.D

Zaterdag 18 augustus: Kendrick Lamar

Pukkelpop 2018 gaat dit jaar door van woensdag 15 augustus tot en met zaterdag 18 augustus op de festivalweide van Kiewit, Hasselt. Meer informatie vind je op www.pukkelpop.be.