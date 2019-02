Pukkelpop lost namen van twee nieuwe headliners kv

Pukkelpop heeft vandaag de twee nieuwe headliners voor de 34ste editie van het festival bekendgemaakt. Op zaterdag 17 augustus speelt het Britse rockduo Royal Blood in Kiewit, terwijl de Amerikaanse zangeres Billie Eilish op zondag 18 augustus langskomt. Voor beide headliners wordt het de eerste keer op Pukkelpop.

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish verzamelt met haar debuut ‘Ocean Eyes’ steeds meer fans. Haar dromerige electropop scoort zowel online als offline. Zo heeft Billie Eilish intussen een EP die al meer dan 18 maanden in de Billboard Top 200 staat, meer dan 5 miljard streams en een volledig uitverkochte wereldtour op haar palmares. Haar debuutalbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ komt uit op vrijdag 29 maart. "Wat een stem, wat een talent. Dit meisje is amper 18, maar wordt een hele grote madame", vertelt festivalorganisator Chokri Mahassine.

Ook Royal Blood, de rockband uit het Engelse Brighton, komt voor het eerst naar Pukkelpop. Zanger en bassist Mike Kerr en drummer Ben Thatcher stellen op het festival hun nieuwe plaat voor. "Royal Blood, dat is één muur van geluid en vooral zéér luid geluid. Mokerslagen met een basgitaar en een drum, ik blijf met verstomming naar die twee gasten kijken. Wat een energie en wat een spelplezier", aldus Mahassine.

De 34ste editie van Pukkelpop vindt dit jaar van 15 augustus tot en met 18 augustus plaats. De organisatie kondigde vorig jaar verrassend aan dat het festival voortaan van donderdag tot en met zondag plaatsvindt. Daardoor verdwijnt de traditionele opening op woensdag.