Pukkelpop lost acht nieuwe namen SD

11 juli 2018

08u11

Bron: Belga 0 Pukkelpop De Amerikaanse post-hardcore band Glassjaw, rapsensatie Young M.A, dj George FitzGerald live, dj Nastia, hiphopfenomeen Yung Nnelg, Nosedrip, rapper Safi en BeraadGeslagen: dat zijn de acht nieuwe namen die Pukkelpop dinsdag toegevoegd heeft aan de line-up van het vierdaagse festival in Kiewit. Daarmee is de volledige line-up nog niet volledig bekend. De lege plekken in het schema worden de komende weken ingevuld en bekendgemaakt.

Deniël Busser mag op woensdag de Dance Hall openen gevolgd door Zwangere Guy, Angèle, De Jeugd Van Tegenwoordig en Coely. In de Boilerroom mogen The Boilerboys, Nadiem Shah, Skyve en Eva De Roo en TLP het beste van zichzelf geven. De heren van dirk. warmen de Castello op voor Fleddy Melculy, Diablo Blvd, Novastar en Warhaus terwijl Bearsøme, Timmerman en Geweld B2B Konna de Booth openhouden.

Walk Off The Earth mag donderdag als eerste de Main Stage opkruipen, gevolgd door Flogging Molly, Rag'n'Bone Man, Dua Lipa, The War On Drugs en Arcade Fire. Vorig jaar liet Safi zich ontvallen dat het zijn grote droom was om eens op Pukkelpop te staan. Die droom komt dit jaar al uit: hij mag de Dance Hall openen.

Yung Nneig, de Ghanese rapper uit Amsterdam, doet hetzelfde, maar dan in The Lift. De uit Brooklyn afkomstige Young M.A mag er daarna haar beste raps brengen. Fans van de Oekraïense dj Nastia moeten zich dan wel naar de Boilerroom haasten.

Dinsdag werd ook de post-hardcore band Glassjaw toegevoegd aan de line-up voor de Mainstage van vrijdag. Zij zullen dan tegelijkertijd optreden met BeraadGeslagen , die in de Castello een grillige combinatie van jazz, avant-garde, elektronica en pure pop zullen brengen. Eerder was al bekend dat ook Nothing But Thieves. Kodaline, N.E.R.D., Oscar And The Wolf en Travis Scott vrijdag op het hoofdpodium zullen staan.

Kendrick Lamar mag zaterdag het licht uitdoen op de MainStage. Daarvoor zitten Imagine Dragons, Bazart en Ronnie Flex & Deuxperience.

De volledige line-up en het uurschema kun je terugvinden op de website.