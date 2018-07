Primeur op Pukkelpop: afval van dit jaar wordt drinkbeker van volgend jaar SD

26 juli 2018

12u18 0 Pukkelpop In samenwerking met stad Hasselt, Maes Pils en Fost Plus pakt de Pukkelpoporganisatie dit jaar uit met een primeur: de bierbekers van volgend jaar zullen worden gemaakt van het PET-afval van deze editie.

Pukkelpop staat al langer bekend om haar focus op recyclage. Plastic rietjes zijn al jaren verboden op Pukkelpop en ook plastic eetgerei wordt, waar kan, geweerd. Daarnaast heeft de organisatie al meer dan 15 jaar een onsite recyclagepark waar afval zorgvuldig wordt gesorteerd.

Maar dit jaar gaat de organisatie nog een stapje verder. Vanaf deze editie kunnen alle Pukkelpoppers van een frisse Maes genieten in volledig recycleerbare Maesbekers. "Tijdens deze editie van Pukkelpop zullen de Maes bekers en plastic flesjes apart worden ingezameld. Deze specifieke afvalfractie is 100% recycleerbaar en kan daardoor gemakkelijk worden gebruikt als grondstof voor de bekers van volgend jaar", legt woordvoerder Frederik Luyten uit. "We gaan minstens 15 ton PET-afval moeten recycleren om in deze opzet te slagen, maar die uitdaging gaan we graag aan, samen met onze Pukkelpoppers.”

Om dat te realiseren komen er verspreid over het festivalterrein en de backstagezone 200 gele PET-vuilbakken. De festivalganger kan mee helpen sorteren door bekers en drankflesjes in een PET-vuilbak te gooien of ze, verzameld per 20, binnen te brengen in een van de Recycling Points en op deze manier drankbonnetjes te verdienen. Op het terrein worden nog eens honderd vrijwilligers ingezet om het PET-afval te verzamelen. Om hun zichtbaarheid te vergroten dragen zij een gele overall. Na elk optreden rukken medewerkers uit om het afval dat in de tenten op de grond terecht is gekomen op te ruimen en te sorteren.

Pukkelpop 2018 gaat door van woensdag 15 augustus tot en met zaterdag 18 augustus op de festivalweide van Kiewit, Hasselt.