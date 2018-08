Papa Roach: punkrock op designersloefkes IDR

17 augustus 2018

20u14 0 Pukkelpop Toegegeven, wij hebben een stevig boontje voor Jacoby Shaddix en z'n kompanen van de Amerikaanse punkrockband Papa Roach. Dat ze vrijdag een plekje kregen op de main stage van Pukkelpop, leek dan ook niet meer dan terecht.

En jawel, de set van de groep begon erg strak. De groep opende met 'Crooked Teeth', '... To Be Loved' en 'Getting Away With Murder'. Maar wat de voorbode leek te zijn van een uurtje onvervalst terugkeren naar de tienerjaren en schaamteloos hun greatest hits meebrullen, zakte helaas als een half gerezen puddinkje in elkaar.

De band probeerde wel te charmeren met nieuwe nummers, maar wanneer je de set moet redden met een cover ('Song 2' van Blur, nvdr), dan zit er toch iets fout volgens ons.

Uiteindelijk kregen we ons nostalgiemomentje met 'Scars' en 'Last Resort', maar dat bleek uiteindelijk ook het voortijdige einde te zijn van hun optreden. Jammer, want puur muzikaal kunnen we hier in feite niets op aanmerken. De muzikanten waren op elkaar ingespeeld en Jacoby was bijzonder goed bij stem. Maar we kunnen enkel concluderen dat de nieuwe muziek van Papa Roach uiterst veel wegheeft van Jacoby's schoenen. Het (klinkt en) ziet er visueel allemaal heel goed uit, maar pakken doet het niet. Volgend jaar beter?