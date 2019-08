Organisatie Pukkelpop neemt Vlaamse leeuwvlaggen in beslag nadat Anuna De Wever belaagd werd LW TT

16 augustus 2019

12u45 548 Pukkelpop Anuna De Wever (18), het gezicht van Youth For Climate, kreeg gisteren boegeroep te verwerken toen ze op een podium van Pukkelpop klom. De klimaatactiviste wilde het publiek warm maken voor ‘Clap for Climate’, een actie om de aandacht te vestigen op het klimaat. Maar dat was niet naar de zin van veel festivalgangers. Later werden haar vriendinnen naar eigen zeggen bedreigd op de camping. De Wever heeft het festival intussen verlaten en keert wellicht niet meer terug. De Pukkelpop-organisatie heeft een onderzoek geopend en heeft een twintigtal Vlaamse vlaggen in beslag genomen op de campings.

Naast beukende beats in de Boiler Room op Pukkelpop was er gisteren een opvallende gast: Anuna De Wever. Toen zij op het podium klom, ging de muziek plots uit en werden er enkele boodschappen geprojecteerd over het klimaat.

Op Twitter verschenen er verschillende berichten dat de klimaatactiviste af te rekenen kreeg met veel boegeroep. Ook videobeelden op sociale media lijken dat te bevestigen. Anuna krijgt behalve een bescheiden applaus ook middenvingers en luid gejoel voor de kiezen.

Zonet op #Pukkelpop kwam @AnunaDeWever haar defaitische mening over het klimaat voor de hele Boiler Room verkondigen. Dat op het podium voor honderden. 1/ Wout Patyn(@ WoutPatyn) link

"Drie vierde juichte wel mee”

Anuna schuimt deze zomer samen met Youth for Climate verschillende festivals af om met ‘Clap for Climate’ de aandacht te vestigen op de klimaatproblematiek. Na onder andere Dranouter en Cactusfestival was gisteren dus Pukkelpop aan de beurt.

Anuna bevestigt tegenover VTM Nieuws dat er boegeroep was, maar benadrukt dat ze vooral positieve reacties kreeg. “Drie vierde was wel heel enthousiast aan het juichen en klappen. Maar dat is natuurlijk niet zo leuk. Er zijn op elk festival waar we komen gemengde reacties. Er is applaus, maar evengoed boegeroep. Het belangrijkste is dat mensen de boodschap die we willen uitdragen meekrijgen.”

Anuna was hier 2 minuten. Ze vroeg aan iedereen om mee te klappen voor het klimaat. Het enige wat ze kreeg was dikke 🖕🏻 en boegeroep. Lore Crauwels(@ LoreCrauwels) link

Lastiggevallen op camping

Toen Anuna en haar vriendinnen later naar de camping terugkeerden, bleek de rust nog niet wedergekeerd. Ze werden er nageroepen en lastiggevallen, onder andere door jongens met Vlaamse leeuwenvlaggen.

Ook werden hun partytent en enkele andere tenten kapotgemaakt, waarna de security ter plekke kwam. De jongens maakten ‘s nachts tenten open, maar daar heeft Anuna naar eigen zeggen weinig van gemerkt omdat ze diep lag te slapen. Ze vermoedt dat de jongens op zoek waren naar haar. “Er zijn mensen naar daar gekomen die op tenten hebben zitten plassen en op tenten hebben gesprongen. Ze hebben tenten geopend omdat ze dachten dat ik daarin zit, en ik vind dat wel vrij angstaanjagend.

Volgens Knack-journalist Jeroen De Preter was er zelfs sprake van doodsbedreigingen en werd er gegooid met flessen vol urine. Zijn dochter was ook aanwezig bij de vriendengroep van Anuna.

Anuna heeft het festival intussen verlaten en vertelt aan de redactie van Het Nieuwsblad dat ze wellicht niet meer terugkeert. Ook in de trein naar huis werden leden van Youth for Climate overigens lastiggevallen, zegt Anuna De Wever.

Over Pukkelpop en Anuna De Wever. Net m'n dochter aan de lijn gehad, zwaar aangedaan. Nadat Ananu gespot was aan hun tent hebben jonge mannen hen wakker gehouden met doodsbedreigingen, bekogeld met flessen vol urine en partytent vernield. Ze krijgen nu bescherming van security. Jeroen de Preter(@ JeroendePreter) link

Extra bescherming

De organisatie van Pukkelpop heeft een intern onderzoek geopend naar de incidenten op de camping, maar Anuna heeft vooralsnog geen klacht ingediend. “Als er stappen ondernomen moeten worden, dan zullen we dat doen. We vinden dat zoiets op een festival absoluut niet door de beugel kan”, zegt woordvoerder Frederik Luyten.

“De aandacht op de groep vriendinnen zal verscherpt worden. De security zal alerter op hen zijn en een oogje in het zeil houden.”

Vlaggen in beslag genomen

De organisatie van Pukkelpop heeft ondertussen een twintigtal vlaggen van festivalgangers in beslag genomen, bevestigt de organisatie aan onze redactie. Het gaat om vlaggen met een Vlaamse leeuw met zwarte klauwen. Die onofficiële versie van de Leeuwenvlag wordt ook wel de Vlaamse strijdvlag genoemd en draagt doorgaans de voorkeur weg van de Vlaamse Beweging.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken steigert bij het feit dat er vlaggen worden verwijderd. “Omdat Anuna De Wever werd uitgejouwd, haalt Pukkelpop van sp.a’er Chokri Mahassine alle Vlaamse leeuwenvlaggen weg. Wat een zwaktebod”, schrijft hij op Twitter. Pukkelpop reageert door te zeggen dat er geen vlag wordt verwijderd, maar dat “zwarte collaboratievlaggen hier inderdaad niet thuis horen.” “Wat. Een. Ongelooflijke. Domheid.”, reageert Van Grieken.

In een andere post op sociale media zegt Pukkelpop dat “geen enkele Vlaamse vlag in beslag is genomen. Enkel de strijdvlaggen”.

Er wordt hier geen enkele Vlaamse vlag verwijderd, maar de zwarte, zogenaamde collaboratievlag hoort hier inderdaad niet thuis. Pukkelpop(@ pukkelpop) link

Blijf eens gewoon van andermans eigendom @pukkelpop #strijdvlag pic.twitter.com/oHZDFSAOJw Bart Claes(@ claesbart) link