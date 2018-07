Ook gitaarliefhebbers kunnen nu feesten tot in de vroege uurtjes op Pukkelpop DBJ

12 juli 2018

11u53 2 Pukkelpop Pukkelpop pakt vanaf dit jaar uit met een nieuw afterparty-concept. In 'Underground' komen gitaarliefhebbers, die zin hebben in een nachtje door feesten, nu ook aan hun trekken.

Op Pukkelpop en zin in een feestje dat de hele nacht duurt? Tot nu toe kon je dan enkel terecht in de Dance Hall en de Boiler Room van Pukkelpop. Daar worden steevast Dj-sets gespeeld tot 4u 's ochtends. Wie geen zin heeft in pompende beats, maar na de optredens wel wil blijven voor een feestje, kan vanaf dit jaar terecht in 'Underground' een nieuw afterparty-concept waar uitsluitend alternatieve rockmuziek wordt gedraaid.

Chokri Mahassine (festivalorganisator): “Met Underground richten we ons specifiek naar de Pukkelpoppers die houden van alternatievere rock. Zij krijgen vanaf nu hun eigen feeststek in de Castello-tent. Hard gaan op The Strokes, meebrullen met Arctic Monkeys, vuist in de lucht bij een Britpopanthem, luchtgitaar bij een metalclassic of de pogo inzetten op de Ramones? Sonic Youth, Parquet Courts, Weezer, Vampire Weekend, The Vaccines of David Bowie. Het kan en mag allemaal.”

De dj's die tot 4u 's morgens plaatjes zullen draaien in 'Underground' zijn achtereenvolgens zijn Stubru-stem Stijn Van de Voorde, pukkelpopprogrammator Eppo Janssen, Goe Vur In Den Otto en Stubru-dj Bram Willems.