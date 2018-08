N.E.R.D.: bouncen op voorgekauwde rap JOBG

17 augustus 2018

22u16 0 Pukkelpop Zeven jaar weggeweest, sinds een half jaar met een nieuw album en dan direct als headliner op de mainstage. Vreemd. En zo was ook het optreden van Pharell Williams en zijn vriendjes. Hun vijfde album mag dan wel ‘No One Ever Really Dies’ heten, de houdbaarheidsdatum van N*E*R*D* is toch lichtjes overschreden.

Het duurde zelfs tot ‘Everyone Nose (All The Girls Standing In The Line For The Bathroom)’ dat iedereen mee was en dan zaten we al bijna in de helft van de show. Een medley van ‘Drop It Like It’s Hot’ en wat nummers waar Pharell aan meegewerkt heeft volgde, met vervolgens eindelijk ‘She Wants To Move’ waar iedereen op zat te wachten. Ondertussen stond zowat het hele podium vol fans, want per nummer mocht wel iemand mee komen bouncen met Pharell. Helemaal in de wolken waren die ongetwijfeld, net zoals de fans vooraan. Ja, Pharell was leuk om naar te kijken, in zijn gele short al springend op de planken en met zijn verzilverde gebit dat voor weerkaatsingen tot achteraan op de wei zorgde. Goed om te bewegen, dat òòk. Maar voor de zangkwaliteiten van Pharell en Shay Haley - lees: wat meerappen op een voorgekauwde band? Nee, daar werden wij niet bepaald ‘Happy’ van.