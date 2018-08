Martin Solveig over België: "Toffe mensen, maar..." IDR

17 augustus 2018

02u30 0 Pukkelpop Wie op donderdag tussen een en twee uur 's nachts naar de Dance Hall trok, kon daar de Franse dj Martin Solveig (41) aan het werk zien. En Martin, die met 'My love' recent nog een nieuwe single uitbracht, wilde ons maar al te graag vertellen over zijn Belgische ervaringen. "Ik vind jullie een geweldig volk, maar ik zou nooit in Brussel willen wonen", klinkt het.

Al heeft Solveig wel een band met ons land. Zo is het al de derde keer dat hij z'n opwachting maakt op de festivalwei in Kievit. 'Ik vind dit - zonder overdrijven - een van de leukste festivals waar je als dj kan spelen. Het is een erg open festival: je krijgt verschillende genres voorgeschoteld en dat vind ik heel tof. En dat zeg ik heus niet omdat ze mij hier hebben geprogrammeerd. (lacht)"

Enkele weken geleden speelde Solveig ook al op Tomorrowland. "Het is een heel ander festival, maar ik kan niet zeggen welk van beiden ik toffer vind", klinkt het. "Puur omdat je ze ook niet met elkaar kan vergelijken. Het zijn twee festivals die een heel ander publiek voor ogen hebben. Al zal ik wel altijd ongeveer hetzelfde brengen. Uiteindelijk zijn die mensen daar omdat ze mijn muziek willen horen. Ik heb er, in tegenstelling tot veel collega's, ook geen probleem mee om mijn oude hits voor de zoveelste keer opnieuw te spelen. Ik weet dat mensen nu eenmaal bepaalde nummers willen horen. Ik hou het wel boeiend voor mijzelf door die nummers in een ander jasje te steken. Maar ik zal nooit klagen omdat mensen een oud nummer vragen. Dat doe je gewoon niet. Als ik muziek wilde maken voor mezelf, dan had ik een ander beroep moeten zoeken. (lachje) Ik wil het publiek iets geven, snap je?"

Gewone jongen

Dat Solveig om z'n publiek te plezieren ook meermaals de hort op moet, stoort hem niet. "Ik ben sowieso iemand die niet veel shows speelt", zo verklaart Solveig. "Ik speel zo'n 70 à 80 shows per jaar, en da's een bewuste keuze. Ondertussen toer ik al vijftien jaar en het moet ook leuk blijven voor mij. Ik zou niet graag hebben dat op tournee gaan plots aanvoelt als werk. Als ik op tournee ben, dan ben ik ook een heel bescheiden iemand. Mij zal je geen belachelijke eisen horen stellen à la 'enkel bruine M&M's' ofzoiets. (lacht) Maar eerlijk? Dat zit ook niet in mijn karakter. Ik ben geen moeilijk iemand, integendeel. Ik ben erg down to earth. Ik ken wel zo'n mensen, en da's hun goed recht, maar 't is niet aan mij besteed. Stel je voor dat ik plots zou vragen dat een kamer een bepaalde kleur of temperatuur heeft. Dat zou... vreemd zijn. Ik pas me gewoon aan."

Dat de dj zich aanpast, blijkt trouwens ook uit z'n vestimentaire keuzes. "Ik heb twee opties voor m'n outfit van vanavond. Een goudkleurige jas en een andere. Het maakt me in het algemeen ook niet zo heel veel uit wat ik aanheb. Maar als ik op een podium sta, dan wil ik wel dat het een leuke outfit is waar ik me goed in voel. Dat helpt me ook om beter te communiceren met het publiek."

Belgisch voetbal

Tot slot: wat denkt een internationale superster nu écht over 'Les petits Belges'? "Ik vind jullie een heel aangenaam volk. Jullie zijn allemaal zo vriendelijk. Zelfs als jullie iets slecht vinden, dan blijven jullie beleefd. Ik zal ook niet ontkennen dat ik een grote fan ben van het Belgische voetbal. Thomas Meunier, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, ... dat zijn echte toppers. Moest jij nu uit Engeland komen, dan zou ik dat nog steeds vinden. Ik meen het echt. Ik hoop dan ook dat jullie binnenkort een trofee winnen, jullie verdienen dat. Al zou ik wel nooit in Brussel kunnen wonen. Die stad is me veel te traag. Ik heb jaren in Londen en Parijs gewoond, en daar gaat het leven veel sneller. Dat past meer bij mij."