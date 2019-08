Lukaku op Pukkelpop? Nee, z'n lookalike Redactie

17 augustus 2019

00u00 0 Muziek Hell no. Het was niet onze eigenste Romelu Lukaku, al wisselden de tabloids de voorbije maanden weleens hun beeltenis. Rapper Stormzy kreeg een plek op het hoofdpodium en maakte daar meteen zijn thuis van.

Snedige lyrics, bloedstollende beats: Engeland stuurde gisteren zijn antwoord op Jay-Z de wei in en viel heel hard in de prijzen. Om het met een quote van De Jeugd van Tegenwoordig te zeggen: 'Deze n**er kwam zo hard!'