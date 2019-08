Het meest exclusieve plekje van Pukkelpop: chillen in 't bos JOBG

16 augustus 2019

21u25 0 Pukkelpop Ergens diep verscholen tussen de bomen ligt het gezelligste plekje van Pukkelpop. De Vall-ey is gloednieuw en bedoeld als een plaats waar je helemaal tot rust kan komen. Hier heerst één regel: chillen.

Tussen al dat chillen door kan je er tegelijk ook genieten van experimentele muziek, theater en street art. Amper 400 festivalgangers kunnen binnen in de Vall-ey en dat maakt er meteen ook het meest exclusieve plekje van. De toegangsweg alleen al is bijzonder. Via een grote container, vlak naast de Petit Bazar, kan je het stukje natuur binnenwandelen. Dat ze dit cultuurbos serieus nemen, is te merken aan het feit dat er zelfs curatoren voor werden aangesteld, waarvan StuBru-presentatrice Eva De Roo eentje is.