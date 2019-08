Groot drugincident op Pukkelpop? Gebruiker mag drugs zelf laten testen Gunter Van Stappen

13 augustus 2019

19u04

Bron: VTM Nieuws 0 Pukkelpop Als er op Pukkelpop een ernstig incident is met drugs, dan kan een veiligheidscel beslissen dat gebruikers hun drugs mogen laten testen. Er staat op het terrein namelijk een mobiel lab, dat dient voor snelle analyses van drugs die de politie onderschept. Maar in geval van nood kunnen dan ook festivalgangers er terecht. Dat zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) aan VTM NIEUWS. Hij wil er alles aan doen om drugsdoden te vermijden.

Vanmorgen vond op het terrein van Pukkelpop een laatste controle plaats, om na te gaan of alles veilig is. Het absoluut speerpunt van de hulpdiensten dit jaar is drugs. Op de festivalweide zal er dan ook een mobiel lab staan van de civiele bescherming. Daarin zitten drie meettoestellen, voor snelle analyses van drugs die de politie onderschept.

Vorige maand viel op dancefestival Tomorrowland nog een drugdode, maar zo een tragisch incident wil de organisatie van Pukkelpop absoluut vermijden. Daarom staat er op Pukkelpop een mobiel lab. Als de politie drugs onderschept, kunnen laboranten snel testen wat er precies in zit. Maar, nog een stap verder, bij een ernstig incident zou een speciale veiligheidscel kunnen beslissen dat ook gebruikers hun drugs mogen laten testen. Het zou de eerste keer zijn dat dit gebeurt.

De politie zal er in dat geval zelfs geen gevolg aan geven, omdat dit valt onder het medisch beroepsgeheim.

Verboden

Toch wil dat drugslab uiteraard niet zeggen dat drugs getolereerd worden op het festival. Politie en parket zetten nog méér agenten in dan vorig jaar. “We gaan met zoveel mogelijk patrouilles aanwezig zijn en we gaan echt controleren”, klinkt het bij de Hasseltse politie. “Bij het minste wat we verdacht vinden, zal er een controle plaatsvinden en eventueel worden festivalgangers gefouilleerd op druggebruik.”

Ook organisator Chokri Mahassine spreekt klare taal: “Mensen die niet wil luisteren en die worden gepakt, krijgen een boete én worden de toegang tot het festival geweigerd. Drugs mogen niet op Pukkelpop.”