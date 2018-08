Geslaagd pre-feestje op Pukkelpop met Coely en De Jeugd Van Tegenwoordig LVA

16 augustus 2018

00u39

De eerste festivaldag op Pukkelpop zit erop. Hoewel het festival officieel pas donderdag begint, konden bezoekers met een donderdag- of combiticket woensdag al genieten van het zogenaamde 'pre-feestje'. Zo waren er optredens van onder meer Zwangere Guy, Diablo Blvd, De Jeugd Van Tegenwoordig, Warhaus en Coely.

Er ontstond weer een heuse volksverhuizing naar de Pukkelpop-weide in Kiewit. Vanaf woensdagmiddag waren de festivalgangers al welkom op de camping, waar ze wel met lange wachtrijen te maken kregen. Vanaf dit jaar moeten de bezoekers hun festivalbandje aan één kant van de Kempische Steenweg afhalen, waarna ze gedurende het festival aan de overkant kunnen blijven.

Vervolgens ging om 18 uur het festivalterrein open, waarna vanaf 19 uur de eerste optredens begonnen met Daniël Busser in de Dance Hall en dirk. in de Castello. Festivalgangers met een combi- of een donderdagticket konden genieten van optredens van onder meer Zwangere Guy, Diablo Blvd, De Jeugd Van Tegenwoordig, Warhaus en Coely.

Donderdag gaan de deuren om 11 uur open. Onder meer Rag'n'Bone Man, Dua Lipa, The War On Drugs en Arcade Fire spelen dan op het hoofdpodium. Op het zogenaamde 'pre-feestje' van woensdag lag de opkomst naar gewoonte iets lager, maar de volgende drie dagen verwacht de organisatie telkens zo'n 66.000 bezoekers. Pukkelpop is voorlopig niet uitverkocht, dus bezoekers kunnen nog voor elke festivaldag tickets kopen, al gaat het voor donderdag en zaterdag wel om de laatste tickets.