Geen Pukkelpop, maar de traditionele letters staan er wel: 'Fuck you corona'

20 augustus 2020

23u44

Geen Pukkelpop dit weekend, maar de traditionele Pukkelpopletters zullen toch de festivalweide in Hasselt sieren. 'Dit is onze manier om te zeggen: fuck you corona.'

Hoewel eerder deze zomer al duidelijk werd dat er dit jaar geen festival zou plaatsvinden, was er vanmorgen toch heel wat bedrijvigheid op de weide. In alle vroegte werden aan de ingang van het terrein de bekende reuzenletters opgetrokken, die andere jaren de bezoekers symbolisch welkom heten.

“We vinden het ontzettend belangrijk om positief te blijven en onze Pukkelpoppers een heel klein beetje hoop en perspectief te geven”, zegt organisator Chokri Mahassine. “We willen hen laten deelnemen aan iets wat wél kan, al is het maar een eenvoudige selfie nemen aan de Pukkelpopletters.”



“De mensen zijn het beu om steeds maar te horen dat iets niet meer mag”, klinkt het. “De Pukkelpopletters zijn een krachtig symbool van verbondenheid. Ze staan op de vertrouwde plek, voor iedereen die het wil, voor iedereen die er nood aan heeft. Dit is onze manier om te zeggen: fuck you corona, we’ll be back.

Fans van het festival kunnen dit weekend ook terecht op het YouTube-kanaal van Pukkelpop, waar telkens om 20 uur volledige Pukkelpopshows worden uitgezonden van The xx, Queens of the Stone Age en Foo Fighters. Zondag wordt afgesloten met een gevarieerde live special.