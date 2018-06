Geen fan van luide beats? Pukkelpop serveert dit jaar ook klassieke muziek TDS

19 juni 2018

11u30 0 Pukkelpop De Pukkelpoporganisatie verrast. Dit jaar kan je tijdens het festival ook naar klassieke muziek gaan kijken en luisteren in de Marquee-tent. Samen met de bekende pianist en componist Jef Neve werd een programma samengesteld rond hedendaagse klassieke componisten.

De focus ligt op herkenbaarheid en toegankelijkheid. Het doel is om de clichés rond klassieke muziek op rock-'n-rollmanier te counteren. Voor deze bijzondere gelegenheid staan er maar liefst 25 muzikanten op het podium. Op het programma staan onder meer werk van de Noorse componist en pianist Ola Gjeillo, een stuk van de Oostenrijkse componist Anton Bruckner, de avantgardistische update die Max Richter gaf aan de Vier Seizoenen van Vivaldi en eigen composities van Neve.

“Ik heb een emotionele band met Pukkelpop en om hier nu terug uitgenodigd te worden met een voltallig strijkorkest en een zotte bende trombonisten, dat is een droom die uitkomt. Dat klassiek ook de max kan zijn, zal heel snel duidelijk worden!”, aldus Neve.

Ook organisator Chokri Mahassine is enthousiast. “Het idee om iets met klassieke muziek te doen circuleert al een aantal jaren binnen onze organisatie", zegt hij.

Marquee Ouverture feat. Jef Neve & Crossbones Trombone Collective opent op donderdag 16 augustus in de Marquee-tent op de festivalweide van Pukkelpop.Tickets zijn te koop via www.pukkelpop.be. Met een donderdagticket of combi kan je woensdag vanaf 18.00u op het festivalterrein.