Dé trend voor komende herfst, maar nu al op Pukkelpop: luipaardprints IDR/DBJ

18 augustus 2018

20u14

Bron: Eigen berichtgeving 0

Dat de feestbeesten in Kiewit voor hun looks niet alleen fan zijn van ninetiesoutfits, werd de afgelopen drie dagen ook duidelijk. Zo konden we opvallend veel luipaardprintjes spotten. En da's volgens fashionista's dé trend voor komende herfst.