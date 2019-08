Brussels talent scoort in Limburgse tent op Pukkelpop Redactie

17 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Angèle, Roméo Elvis en Zwangere Guy kent intussen iedereen. Nu mag Blu Samu dat rijtje van Brusselse toppers vervoegen. De Dance Hall liep gisteren niet volledig vol voor haar Engelstalige rapnummers, maar de fans die er stonden, kregen een geweldige show voorgeschoteld. Blu Samu was on fire, en dat kwam niet alleen door haar jumpsuit vol Chinese draken.

Salomé Dos Santos, zoals de rapster in het echte leven heet, heeft Portugese roots en groeide op in Antwerpen. De laatste jaren vertoeft ze echter vooral in het Brusselse hiphopwereldje. Dat leverde haar onder meer al een samenwerking op met Zwangere Guy: 'Mershedeïz'.