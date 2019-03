Anderson .Paak komt naar Pukkelpop DBJ

13 maart 2019

18u53

Bron: ANP 0 Pukkelpop Pukkelpop voegde vandaag twintig namen toe aan de line-up. Onder meer Anderson .Paak, Hot Chip en Bullet for my Valentine reizen af naar Kiewit.

Op vrijdag 16 augustus zijn hiphop-formatie Blackwave. en metalgroep Raketkanon aangekondigd. Zij voegen zich bij onder meer The National, Post Malone en James Blake. Hot Chip en Queens of the Stone Age-bassist Michael Shuman zijn twee van de namen die het affiche van zaterdag 17 augustus versterken.

Op die dag beklimmen ook acts als Tame Impala, Eels en The Streets het podium. Anderson .Paak en Bullet for my Valentine delen op zondag 18 augustus podia met onder meer The National, Billie Eilish en Charli XCX.

Pukkelpop vindt dit jaar plaats voor de 34e keer. Tickets zijn al te koop.