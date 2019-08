320 lasers in de Boiler Room! Pukkelpop wil deze editie opvallend wereldrecord breken TDS

13 augustus 2019

15u45

Bron: BELGA 0 Festivals Donderdag gaat de 34ste editie van Pukkelpop met 198 acts op 8 podia in Kiewit van start. Festivalgangers met een combi- of een vrijdagticket zijn donderdagavond al welkom op de festivalweide. Daarnaast waagt Pukkelpop zich aan een wereldrecordpoging door 320 lasers in de Boiler Room te plaatsen. Dat laat de organisatie dinsdag weten tijdens de veiligheidsrondleiding.

Vanaf donderdagmiddag 12.00 uur worden de festivalgangers toegelaten op de campings van Pukkelpop. Om 19 uur trapt de Hasseltse Ruby Grace het eerste feestje op de festivalweide af, waarna donderdagavond nog onder meer Black Box Revelation, SONS, Heideroosjes en The Van Jets op het programma staan.

De houten boulevard doorheen het hele festival is dit jaar langer doorgetrokken van 528 tot 733 meter. De Dance Hall en de Boiler Room liggen niet meer naast elkaar, waardoor de boulevard tussen de twee tenten tot aan de Booth doorloopt.

Wereldrecord

Pukkelpop pakt dit jaar uit met een wereldrecordpoging met 320 lasers in de Boiler Room, wat de grootste lasershow op een evenement zou zijn. Het huidige ‘Guinness World Record’ werd in 2017 in het Las Vegas Convention Center gevestigd met 314 lasers.

De ticketverkoop verloopt vlotter dan vorig jaar. Zo zijn er geen zaterdag- en zondagtickets meer beschikbaar, terwijl ook de combitickets nagenoeg uitverkocht zijn. Voor vrijdag zijn er wel nog voldoende tickets beschikbaar. “De affiche heeft dit jaar zeker zijn werk gedaan, ook Billie Eilish speelt daarin haar rol. Er is een goede balans tussen headliners voor de jeugd en voor een ouder publiek”, legt woordvoerder Frederik Luyten uit.

Ook dit jaar moeten bezoekers hun festivalbandje aan één kant van de Kempische Steenweg afhalen, waarna ze gedurende het festival aan de overkant kunnen blijven. De ronde lichtkranten - die leesbaar zijn vanuit elke hoek - waren vorig jaar een groot succes en moeten ook dit jaar een van de pronkstukken van het festival vormen.

Nieuwigheden

Verder maakte Pukkelpop eerder al enkele nieuwigheden bekend. Zo organiseren het stadsbestuur en Pukkelpop dit jaar PKP DWNTWN, waarbij tijdens het festival verschillende Pukkelpop-artiesten een optreden in de Hasseltse binnenstad geven. “Pukkelpop staat erom bekend om altijd iets nieuws te proberen en de Pukkelpopper te doen verrassen”, zegt festivalorganisator Chokri Mahassine.

Daarnaast kunnen bezoekers op de nieuwe belevingssite VALL-EY terecht voor experimentele muziek en kunstvormen. VALL-EY bevindt zich in een bosrijk gedeelte van de Pukkelpop-weide en biedt plaats aan zo’n 400 festivalgangers. “Pukkelpop is een massa-evenement, maar we zoeken naar kleinschaligheid en kleine kantjes, waardoor Pukkelpop op een of andere manier een alternatief kantje kan hebben”, besluit Chokri Mahassine.