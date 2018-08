'Oscar And The Wolf' is nog stééds de Max MVO

18 augustus 2018

00u06 0 Pukkelpop Geen Belgisch festival zonder een set van onze eigen 'Oscar And The Wolf'. Het is algemeen geweten dat de wolf het meest actief is na avondval, en zo bleek ook op Pukkelpop.

Colombie en consorten gebruikten het donker om extra hard op te vallen. Denk glitter, lazers en kilo's confetti. Onze wolf zelf, voor de gelegenheid gehuld in 'schapenkleren' van maagdelijk wit, combineerde die uiteraard wel met danspasjes op het randje van het pornografische. Over zijn muziek mag men uiteindelijk denken wat men wil, maar er is één ding dat je hem nooit kan noemen, en dat is 'saai'.

Met de ene hit na de andere bleven zijn toeschouwers ondergedompeld in een extatische roes waar ze zelfs geen pilletje voor moesten slikken. Er was dan ook reden genoeg om feest te vieren. Zo liet Max weten dat zijn album 'Infinity' de platinum-status heeft bereikt én dat hij alweer van plan is om een Sportpaleis te vullen, later dit jaar. "Dank jullie wel om hier te zijn allemaal," zo sluit Colombie zijn set af. "Dit betekent zo veel voor ons."