Pukkelpop volgend jaar van donderdag tot zondag TK

19 augustus 2018

08u19

Bron: Belga 0 Festivals De 33ste editie van Pukkelpop is vannacht tot een einde gekomen. Op de laatste festivaldag zakte heel wat volk af naar Kiewit voor optredens van onder meer J. Bernardt, Bazart, Imagine Dragons en Kendrick Lamar. De organisatie pakte ook nog uit met een verrassende aankondiging: volgend jaar vindt Pukkelpop plaats van donderdag tot en met zondag.

Om 11 uur ging de festivalweide van Pukkelpop gisteren weer open. Heel wat volk zakte af naar Kiewit voor de laatste festivaldag. Ook De Lijn meldde dat heel wat festivalgangers van de bussen gebruikmaakten. Na optredens van onder meer J. Bernardt, Bazart en Imagine Dragons sloot de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar de Main Stage af. Verder konden liefhebbers van elektronische muziek hun hart ophalen aan onder anderen Tiga, Justice en Kölsch. Van 1 tot 4 uur 's nachts konden de laatste feestvierders terecht bij Michael Midnight in de Boiler Room en bij Bram Willems in de Castello.

Een opvallende artiest op zaterdag was Willy Sommers. De Vlaamse volkszanger maakte zijn Pukkelpop-debuut als deel van 'Mauro & De Kempenzonen', een verzameling muzikanten aangevoerd door Mauro Pawlowski. Zo waren naast Mauro en brassband De Kempenzonen ook Daan Stuyven, Sennek en Rik Verheye van de partij. Het publiek reageerde bijzonder enthousiast op het verrassende optreden. Tijdens 'Als een leeuw in een kooi' gingen de handen heen en weer en tijdens 'Laat de zon in je hart' werd in de Marquee de polonaise ingezet. Volgens Sommers ging het dan ook om een hoogtepunt in zijn carrière.

Pukkelpop zal volgend jaar verrassend van start gaan op donderdag 15 augustus en eindigen op zondag 18 augustus. Zo verdwijnt de traditionele opening op woensdag. "We proberen onszelf steeds opnieuw uit te vinden. Pukkelpop is het festival van experiment, op alle vlakken, dus waarom ook dit niet?", zegt festivalorganisator Chokri Mahassine. "Bovendien is donderdag 15 augustus een feestdag en kan je er een prachtig verlengd weekend van maken."