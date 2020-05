Pukkelpop verkoopt mondmaskers voor het goede doel LOV

15 mei 2020

10u46 5 Festivals De hele zomer zullen er geen festivals plaatsvinden, waaronder Pukkelpop in Kiewit. De organisatie moest door het coronavirus dus noodgedwongen de voorbereidingen stopzetten en kwam zonder werk te zitten, maar ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Vrijdag maakte Pukkelpop dan ook bekend mondmaskers te gaan verkopen.

“Omdat de voorbereidingen voor Pukkelpop 2020 plots stilvielen, zijn we samen met onze medewerkers op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Al snel kwamen we bij mondmaskers terecht. We wilden graag iets doen voor onze Pukkelpoppers, voor de dienstverleners, voor kwetsbare jongeren die nu extra steun kunnen gebruiken. Sociaal engagement speelt een cruciale rol binnen onze organisatie, het moest dus wel verder gaan dan ‘gewoon’ financieel ondersteunen”, aldus Chokri Mahassine, festivalorganisator.

Think Pink & Rap op Stap

“Onze mondmaskers hebben we besteld via Think Pink. Think Pink België verkoopt stoffen maskers die je kan laten personaliseren. Van hun opbrengst gaat 80 procent naar de strijd tegen borstkanker. Met onze eigen verkoop steunen we Rap op Stap Limburg, een reisbemiddelingsbureau voor mensen met een beperkt budget. Je kan er vakanties, daguitstappen, sport- en cultuuractiviteiten boeken. Rap op Stap Limburg zorgt er elk jaar voor dat jongeren met weinig of geen geld naar o.a. Pukkelpop kunnen komen.” De mondmaskers zullen ook gratis ter beschikking worden gesteld aan het verplegend personeel van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

“We hebben een speciale band met het Jessa Ziekenhuis. Tijdens Pukkelpop kunnen we dag en nacht op hen rekenen en de afgelopen maanden is onze bewondering voor het verplegend personeel alleen maar gestegen. Daarom schenken we hen graag enkele honderden mondmaskers, een functionele blijk van dank, zeg maar. Uiteraard zijn deze enkel geschikt om in hun vrije tijd te gebruiken”, sluit Chokri Mahassine af.

Praktische info

Het PKP-mondmasker bestaat uit 3 lagen en is tot 50 keer wasbaar met zeep of in de wasmachine op 60 °C. De maskers zullen 10 euro per stuk kosten en zijn binnenkort te koop via www.pukkelpop.be.