Pukkelpop lost 53 nieuwe namen MVO

07 mei 2018

11u13 0 Festivals Pukkelpop heeft maar liefst drieënvijftig nieuwe namen voor het festival vrijgegeven, die de reeds bestaande line-up van Kendrick Lamar, Arcade Fire, Oscar And The Wolf, The War On Drugs, Imagine Dragons, Travis Scott en Dua Lipa vervoegen.

Het gaat om Jungle, Todd Terje dj set, Bicep live, Jess Glynne, Metz, Sleaford Mods, SOPHIE, Unknown Mortal Orchestra, Walk Off The Earth, The Joy Formidable, West Thebarton, James Holden & The Animal Spirits en het project Bruxelles Arrive waarbij Roméo Elvis en JeanJass & Caballero samen op het podium staan. Zij zijn niet de enige Belgische artiesten die Pukkelpop mee kleur gaan geven. Ook Whispering Sons, Tin Fingers, Glints, Geppetto & The Whales, Steak Number Eight en WWWater staan op het programma.

Verder heel wat internationale smaakmakers: Superorganism, Mr Carmack, Noname, King Tuff, Moaning, Phoebe Bridgers, Sudan Archives, The Fever 333, Bearcubs, Thunderpussy, Wiki en Nakhane.

Het dj-korps in de Boiler Room en de Booth wordt versterkt met Tiga, Patrice Bäumel b2b Guy J, Inga Mauer, The Prototypes feat. 2Shy en een hele reeks Belgische platendraaiers zoals San Soda, Cellini, M&T feat. MC Mota, Locked Groove, Juicy 'The DJ', Pelace, Tom Smeyers, RTTN feat. MC Seko , Ilse Liebens, Soul Shakers, Michael Midnight, Laston & Geo en Ed & Kim.

Voor het tweede jaar op rij host Faisal zijn eigen podium. Op zaterdag 18 augustus nodigt hij onder andere DāM-FunK, The Egyptian Lover, Awesome Tapes From Africa en AliA uit voor wervelende dj sets in de Booth. Als kers op de taart sluit hij zelf het podium af met een drie uur durende b2b-set samen met Jarreau Vandal.