Pukkelpop door de ogen van Billie Eilish: één meute uitzinnige fans TK

18 augustus 2019

21u46 0

In principe was Twenty One Pilots de grote afsluiter van Pukkelpop, maar niemand zal ontkennen dat het festival ‘s middags al dé ster van deze editie geprogrammeerd had. De zeventienjarige Billie Eilish keek uit over een uitzinnige massa, en dat zag er ongeveer zo uit.