Pukkelpop dit jaar ook beetje in Hasseltse binnenstad met PKP DWNTWN TK

06 augustus 2019

11u42

Bron: Belga 0 Festivals Om de link tussen het Pukkelpop-festival en de stad Hasselt te versterken, organiseren het stadsbestuur en Pukkelpop dit jaar PKP DWNTWN. Voor en tijdens het festival zullen verschillende Pukkelpop-artiesten een optreden in de Hasseltse binnenstad geven. "Door de Pukkelpop-sfeer naar de binnenstad te trekken, versterken we de band tussen het festival en de stad, en zetten we Hasselt verder op de kaart als de belevingsstad van Vlaanderen", klinkt het.

Op drie hotspots in de stad zullen zowel festivalgangers, Hasselaren als andere bezoekers de Pukkelpop-sfeer in de binnenstad kunnen ervaren. "Wie Hasselt zegt, zegt Pukkelpop. En andersom", licht burgemeester Steven Vandeput (N-VA) toe. "Door de Pukkelpop-sfeer naar de binnenstad te brengen, willen we de Hasselaren en onze bezoekers laten meegenieten van het festival. Dit is ongetwijfeld een win-winsituatie voor de stad en het festival."

Blikvanger is het Molenpoortplein, waar verschillende Pukkelpop-artiesten tussen 10.00 en 14.00 uur zullen optreden. Zo zakken op vrijdag 16 augustus Equal Idiots en Sons naar het centrum af, terwijl op zaterdag 17 augustus Brihang en Hasselts talent zoals Ruby Grace en Portland langskomen.

Markt

Volgens Pukkelpop behoort experimenteren met alternatieven tot het DNA van het festival. "We proberen altijd met nieuwe zaken te werken, die soms zelfs nieuw zijn in festivalland", zegt festivalorganisator Chokri Mahassine. "In samenwerking met de stad Hasselt en met ondersteuning van de Muziekodroom brengen we steengoede Pukkelpop-artiesten naar de Hasseltse binnenstad. Deze optredens vormen het orgelpunt van de eerste editie van PKP DWNTWN."

Verder is op zaterdag 10 augustus op het Groenplein al een voorproefje van Limburgse Pukkelpop-acts. Zo staan er in De Serre enkele back to backs dj-sets op het programma met onder meer Bjeor en Timmerman. Op zondag is het de beurt aan Project Cucuron en Shht. Daarnaast is er een pop-up Escape Room en een festival- en streetwearmarkt.

Op het Capucienenplein kunnen bezoekers zich op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus nog een festivallook aanmeten of een graffitiworkshop volgen. Bovendien hebben heel wat handelszaken - herkenbaar via de 'AMBASSADORS'-stickers - zich geëngageerd om iets extra te doen tijdens PKP DWNTWN.

Aperitiefconcert

Op termijn is het de bedoeling om nog meer handelaars in het project te betrekken. "Pukkelpop is imagobepalend voor de stad Hasselt. We willen een verwevenheid van het grote festival en de stad", aldus burgemeester Vandeput. "Wat we niet willen, is dat er een apart festival komt. Dit vormt eigenlijk een aperitiefconcert."

Tijdens Pukkelpop zullen er shuttlebussen van en naar het centrum van Hasselt worden ingelegd. De stad Hasselt voorziet 25.000 euro voor het project.