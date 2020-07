Proximus en Vice zenden 18 optredens vanuit Belgische concertzalen uit LOV

13 juli 2020

16u36

Bron: Belga 0 Festivals Na Graspop Metal Meeting en de concerten live vanuit de Na Graspop Metal Meeting en de concerten live vanuit de zomerbar van Rock Werchter te hebben uitgezonden, doen Proximus Pickx en Vice hetzelfde met 18 liveconcerten. De concerten zijn geselecteerd door 6 festivals en worden gefilmd op 6 locaties in België. Dat meldt Proximus maandag.

Deze zomer bieden Proximus Pickx en Vice België 18 concerten aan met een “stevig Belgisch programma”. Dit project biedt volgens Proximus niet alleen een podium voor de artiesten en de lokale festivals, maar het is tegelijk een gelegenheid om de “meest tot de verbeelding sprekende” zalen terug te zien.

Het project ‘1 Stage Festivals’ van Proximus Pickx en Vice kadert in de festivalzomer van Proximus met tal van festivals, zoals les Ardentes, Couleur Café, Gent Jazz, Cactus Festival, Fire Is Gold en Horst. Samen bieden de festivals een line-up van 18 Belgische artiesten op de podia van 6 verschillende locaties, waaronder de Reflektor in Luik, de AB in Brussel, de Kompass Klub in Gent, de Cactus Music Club in Brugge en de Trix in Antwerpen, die deze zomer virtueel hun deuren openen voor dit project.

Op de affiche staan onder meer Caballero & JeanJass, Cyra Gwynth et Absolem voor Les Ardentes; Brihang, Miss Angel et Baloji voor Couleur Café; BeraadGeslagen, Commander Spoon en EMY voor Gent Jazz; Eefje de Visser, Susobrino en Flying Horseman voor het Cactus Festival; TheColorGrey, Woodie Smalls en Yseult voor Fire Is Gold; en Charlotte Adigéry en twee andere talenten die Horst nog zal aankondigen.

Nadat de concerten op het platform zijn uitgezonden, blijven ze online beschikbaar.