Prodigy niet op Suikerrock na dood Keith Flint

05 maart 2019

23u00

Bron: ANP 0 Festivals De Britse band The Prodigy heeft alle optredens gecanceld na het overlijden van voorman Keith Flint. De groep was onder meer geprogrammeerd als een van de grote namen op Suikerrock in Tienen. De 49-jarige zanger werd gisteren dood gevonden in zijn huis in Essex. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

De formatie maakte het afgelasten van de geplande tournee vandaag bekend op sociale media. The Prodigy zou in mei door de Verenigde Staten gaan toeren en in de zomer naar Europa komen. De organisatie van Suikerrock liet op Twitter weten begrip te hebben voor het besluit en zoekt volop naar een waardige vervanger.

Flint is een van de meest iconische figuren uit de Britse muziekscène met zijn energieke live-optredens, zijn opvallende haar en tatoeages. In de jaren negentig brak hij met The Prodigy door met hits als ‘Out of Space’, ‘Firestarter’ en ‘Breathe’. De singles werden ook in ons land grote successen.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

Following the tragic death of Keith Flint all forthcoming Prodigy shows will be cancelled with immediate effect.

