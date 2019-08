Post Malone: de eenzame getatoeëerde rapper JOBG

17 augustus 2019

13u37 0 Festivals Zielsalleen stond Post Malone op de grote Main Stage. Maar toch bewees hij meer dan een rapper alleen te zijn, toen hij plots zijn gitaar bovenhaalde. Het hoogtepuntje van zijn optreden.

Over dat optreden valt wel wat te zeggen. Wie afsluit met een knal is tegenwoordig zo passé. De Amerikaan begon er gewoon mee en hield die grote vuurwerkshow zijn hele optreden aan. Dat was wel nodig ook om de aandacht te trekken, want Austin Richard Post - zijn naam in het dagelijkse leven - stond helemaal in zijn eentje op dat grote podium. Geen band, geen begeleiding, nada. Dat zijn nummers op tape stonden, doet dan ook niet verbazen. Malone zong gretig mee en liet zien dat hij geen doorsnee rapper is, maar eentje met een echte zangstem. “Bedankt om hier allemaal zo massaal aanwezig te zijn, Pukkelpop. Dat betekent zo veel voor mij", sprak hij.

Tussen al het rappen en heupshaken door, haalde Malone plots zijn gitaar boven. “Ik ga wat droevige liefdesliedjes zingen, voor iedereen die al een gebroken hart heeft gehad”, zette hij in. Op die weinige songs bewees Malone dat hij een waardige afsluiter van de dag was. Veel meer dan die robuuste prikkeldraad op zijn gezicht.