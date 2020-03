Populair Brits festival Glastonbury monitort situatie coronavirus: “Voorlopig gaan we gewoon door” MVO

04 maart 2020

18u20

Bron: ANP 0 Festivals Ook het Britse muziekfestival Glastonbury houdt de situatie van het coronavirus nauwlettend in de gaten. De honderdduizenden bezoekers hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken. De planning voor de vijftigste editie, die van 24 tot en met 28 juni plaatsvindt in Pilton, is nog steeds in volle gang.

Op social media uitten bezorgde festivalgangers hun zorgen of Glastonbury wel kan doorgaan. “Glastonbury Festival plant het evenement jaarlijks heel goed en zorgt voor alle nodige maatregelen om het publiek te beschermen en de veiligheid te waarborgen”, reageert het hoofd van de organisatie bij Somerset Live.

Het festival houdt contact met de verschillende gezondheidsorganisaties en volgt hun adviezen. “Met dit in ons achterhoofd en dat we voor de editie van 2020 nog zestien weken te gaan hebben, blijven we doorgaan met het plannen en voorbereiden van het event, terwijl we ondertussen de ontwikkelingen en de situatie van het coronavirus monitoren.”

Op de jubileumeditie treden onder anderen Paul McCartney, Taylor Swift en Diana Ross op.