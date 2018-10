POLL. De festival-headliners zijn indrukwekkend, maar overtuigen ze jou om nu al een ticket te kopen? MVO

24 oktober 2018

11u50 0 Festivals De zomer is nog maar net voorbij, of we moeten ons al bezighouden met onze plannen voor vólgende zomer. De festival-headliners slaan ons om de oren, maar zijn ze ook echt zo overtuigend?

De ene melding na de andere verscheen op Facebook, Twitter, Instagram... Want we moesten het gewoon weten: de headliners van 2019 zullen hoogstaand zijn. De zomerfestivals maken zich deze herfst al klaar voor een feestje. Maar geraken hun potentiële festivalgangers ook al in de feeststemming van de genoemde artiesten?

Er is namelijk toch enig risico verbonden aan het ‘early bird’-gegeven: koop je een ticket met één band in gedachten, kan het altijd dat de rest van de line-up tegenvalt. Bovendien is het niet evident om tijdens de koude dagen je zomer al te plannen.

Rock Werchter

Het festivalpark van Werchter mag volgend jaar op enkele indrukwekkende gasten rekenen, zoals P!nk, The Cure, Mumford And Sons, Florence + The Machine en Muse. Vandaag werd aangekondigd dat ook de Amerikaanse rock- en metalband Tool op vrijdag de line-up zal vervoegen. Daarmee zet Werchter in 2019 erg in op nostalgie. Om maar een voorbeeld te geven: het laatste album van Tool dateert van 2006.

Vanaf vrijdag start de ticketverkoop, terwijl het festival pas doorgaat van 27 tot 30 juni. Ben jij al van plan om deze week te investeren in een kaartje?

Poll Ga jij nu al een ticket kopen voor Werchter?

Nee, ik wacht nog af.

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan. Ja, toch wel! 24%

Nee, ik wacht nog af. 41%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan. 35%

Graspop

Ook Graspop Metal Meeting begint een beeld te vormen van de 2019-editie. Zo maakte men al bekend dat ‘Within Temptation’ en ‘Slipknot’ headliners zullen zijn op de Stenehei in Dessel.

De ticketverkoop begint deze zaterdag, terwijl het festival plaatsvindt van 21 tot 23 juni. Ga jij deze week al een ticket kopen?

Poll Ga jij nu al een ticket kopen voor Graspop?

Nee, ik wacht nog af.

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan. Ja, ik ben er als eerste bij. 17%

Nee, ik wacht nog af. 39%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan. 44%